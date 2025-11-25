Reuters: Соучредитель Лукойла Федун продал долю в компании на сумму около $7 млрд

Соучредитель Лукойла решил сократить свои активы в России после санкций, введенных против компании

Леонид Федун (Фото: ресурсы россиян)

Соучредитель российской компании Лукойл Леонид Федун спустя 30 лет продал свою долю, стоимостью примерно $7 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных осведомленных собеседников.

Российская компания "серьезно пострадала" от санкций Запада в октябре и с того момента начала продавать зарубежные активы.

Федун является уроженцем Украины, но сейчас проживает в Монако и является резидентом страны. По словам двух собеседников, он продал свою долю, которая составляет около 10%, в начале 2025 года обратно Лукойлу. Тем самым "тихо избавился" от активов в Росси, сказал один из собеседников.

В августе Лукойл заявил, что погасит 76 млн акций (или около 11% своего капитала), выкупленных с рынка в 2024–2025 годах. По расчетам Reuters, основанным на рыночных ценах, стоимость доли Федуна составила около $7 млрд, хотя неясно, получил ли он на самом деле эту сумму.

Трое неназванных собеседников сказали, что, несмотря на то, что бывший совладелец Лукойла Вагит Алекперов продолжает активно участвовать в деятельности компании "за кулисами", Федун все же отступил.

В компании от комментариев отказались, а связаться с Федуном у западных журналистов не вышло.