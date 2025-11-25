Reuters: Співзасновник Лукойлу Федун продав частку в компанії на суму близько $7 млрд

Співзасновник Лукойлу вирішив скоротити свої активи в Росії після санкцій, введених проти компанії

Леонід Федун (Фото: ресурси росіян)

Співзасновник російської компанії "Лукойл" Леонід Федун за 30 років продав свою частку вартістю приблизно $7 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних обізнаних співрозмовників.

Російська компанія "серйозно постраждала" від санкцій Заходу в жовтні й відтоді почала продавати закордонні активи.

Федун є уродженцем України, але зараз проживає в Монако і є резидентом країни. За словами двох співрозмовників, він продав свою частку, яка становить близько 10%, на початку 2025 року назад Лукойлу. Тим самим "тихо позбувся" активів у Росії, сказав один зі співрозмовників.

У серпні Лукойл заявив, що погасить 76 млн акцій (або близько 11% свого капіталу), викуплених з ринку в 2024–2025 роках. За розрахунками Reuters, заснованими на ринкових цінах, вартість частки Федуна становила близько $7 млрд, хоча незрозуміло, чи отримав він насправді цю суму.

Троє неназваних співрозмовників сказали, що, незважаючи на те, що колишній співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов продовжує брати активну участь у діяльності компанії "за лаштунками", Федун все ж відступив.

У компанії від коментарів відмовилися, а зв'язатися з Федуном у західних журналістів не вийшло.