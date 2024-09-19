Reuters: Украина получает снаряды из Индии, несмотря на протесты России
В Украину поступают артиллерийские снаряды из Индии, но не на прямую, а через европейские фирмы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова 11 чиновников и представителей оборонной промышленности из Индии и стран ЕС, а также собственный анализ доступных таможенных данных.
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Согласно полученной информации, снаряды у индийских производителей покупают заказчики из стран Европы, а затем перенаправляют их в Украину. При этом правила экспорта индийского оружия ограничивают его использование заявленным покупателем. В случае несанкционированной передачи он рискует прекращением торговых отношений, сообщили представители оборонной промышленности.
Происходит передача уже более года, но власти Индии до сих пор не вмешались в процесс, несмотря на то что Москва дважды поднимала этот вопрос, говорят собеседники. Последний раз – на встрече министров иностранных дел Индии и России в июле 2024 года. А перед этим в январе представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна не продавала и не отправляла свои снаряды в Украину.
Как сообщили два собеседника из индийского правительства и оборонной промышленности, Индия произвела небольшую часть боеприпасов, которые используются в Украине. Один чиновник оценил, что это менее 1% от общего импортированного оружия в Украину с начала полномасштабной войны с РФ.
Как утверждают испанский и высокопоставленный индийский чиновник, а также бывший топ-менеджер крупнейшей компании ОПК Yantra India, боеприпасы в Украину могут отправлять Италия и Чехия, которая возглавляет "снарядную" инициативу стран ЕС по поставкам Киеву.
Индия следит за развитием этой ситуации, сказал местный чиновник, но пока не предприняла никаких действий, чтобы ограничить поставки в Европу. В Минобороны Украины и Индии, в Белом доме, Госдепе США и других структурах отказались от официального комментария на этот счет.
По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, в период с 2018 по 2023 год Индия экспортировала оружия на сумму чуть более $3 млрд. А министр обороны Индии Раджнатх Сингх 30 августа 2024 года заявил, что экспорт военной продукции за последний год превысил $2,5 млрд и к 2029 году страна планирует увеличить его до $6 млрд.
Проанализировав коммерчески доступные таможенные записи, Reuters выяснило, что в 2020 году три крупных индийских производителя боеприпасов — Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems — отправили в Италию, Испанию, Словению и Чехию компонентов для снарядов на $2,8 млн. С февраля 2022 года по июль 2024 года поставки выросли до $135,25 млн, в том числе готовые снаряды.
В Украину снаряды поставляет итальянская компания Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES), утверждает бывший чиновник индийской Yantra. Компания покупает пустые оболочки снарядов 155-мм в Индии и начиняет их взрывчаткой. Однако официально в компаниях не прокомментировали эту информацию.
За 2022-2024 годы Индия поставила этой компании оболочек на снаряды L15A1 на сумму $35 млн. А в феврале 2024 года британская оружейная компания Dince Hill поставила из Италии в Украину боеприпасы на $6,7 млн, указано в таможенных записях. В совет директоров этой компании входит высокопоставленный руководитель MES.
Эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона Уолтер Ладвиг заявил, что Индии геополитически была выгодна эта ситуация с перенаправлением небольшого количества снарядов в Украину. Он считает, что у Москвы "мало рычагов влияния" на решения Дели.
"Это позволяет Индии показать партнерам на Западе, что она не "на стороне России" в российско-украинской войне", — сказал Ладвиг.
- Аналитик Джаганнат Панда 27 августа объяснил, почему Индия не разорвала отношения с Россией.
- 4 сентября Financial Times заявила, что Россия покупает снаряды у Индии втайне от Запада.
- 11 сентября украинский посол в Индии заявил, что страна может помочь усадить диктатора Путина за стол переговоров.