Reuters: Україна отримує снаряди з Індії, попри протести Росії

Влада Індії стежить за ситуацією, але не втручається, оскільки це може бути вигідно для країни, кажуть співрозмовники Reuters

ЗСУ (Фото: 24 ОМБр імені короля Данила)

В Україну надходять артилерійські снаряди з Індії, але не прямо, а через європейські фірми. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова 11 чиновників та представників оборонної промисловості з Індії та країн ЄС, а також власний аналіз доступних митних даних.

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Згідно з отриманою інформацією, снаряди в індійських виробників купують замовники з країн Європи, а потім перенаправляють їх до України. Водночас правила експорту індійської зброї обмежують її використання заявленим покупцем. У разі несанкціонованого передання він ризикує припиненням торговельних відносин, повідомили представники оборонної промисловості.

Відбувається передання вже понад рік, але влада Індії досі не втрутилася у процес, попри те що Москва двічі порушувала це питання, кажуть співрозмовники. Востаннє – на зустрічі міністрів закордонних справ Індії та Росії у липні 2024 року. А перед цим у січні представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що країна не продавала та не відправляла свої снаряди до України.

Як повідомили два співрозмовники з індійського уряду та оборонної промисловості, Індія виробила невелику частину боєприпасів, які використовуються в Україні. Один чиновник оцінив, що це менше ніж 1% від загальної імпортованої зброї в Україну з початку повномасштабної війни з РФ.

Як стверджують іспанський та високопоставлений індійський чиновник, а також колишній топменеджер найбільшої компанії ОПК Yantra India, боєприпаси в Україну можуть відправляти Італія та Чехія, яка очолює "снарядну" ініціативу країн ЄС щодо постачання Києву.

Індія стежить за розвитком цієї ситуації, сказав місцевий чиновник, але поки що не зробила жодних дій, щоб обмежити постачання до Європи. У Міноборони України та Індії, у Білому домі, Держдепі США та інших структурах відмовилися від офіційного коментаря з цього приводу.

За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем світу, у період з 2018 до 2023 року Індія експортувала зброї на суму трохи більш як $3 млрд. А міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх 30 серпня 2024 року заявив, що експорт військової продукції за останній рік перевищив $2,5 млрд і до 2029 року країна планує збільшити його до $6 млрд.

Проаналізувавши комерційно доступні митні записи, Reuters з'ясувало, що у 2020 році три великих індійських виробники боєприпасів — Yantra, Munitions India та Kalyani Strategic Systems — відправили до Італії, Іспанії, Словенії та Чехії компонентів для снарядів на $2,8 млн. З лютого 2020 року до липня 2024 року постачання зросло до $135,25 млн, включно з готовими снарядами.

В Україну снаряди постачає італійська компанія Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES), стверджує колишній індійський чиновник Yantra. Компанія купує порожні оболонки снарядів 155-мм в Індії та начиняє їх вибухівкою. Проте офіційно у компаніях не прокоментували цю інформацію.

За 2022-2024 роки Індія поставила цій компанії оболонок на снаряди L15A1 на суму $35 млн. А у лютому 2024 року британська збройова компанія Dince Hill поставила з Італії в Україну боєприпаси на $6,7 млн, зазначено у митних записах. До ради директорів цієї компанії входить високопоставлений керівник MES.

Експерт з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона Волтер Ладвіг заявив, що Індії геополітично була вигідна ця ситуація з перенаправленням невеликої кількості снарядів в Україну. Він вважає, що у Москви "мало важелів впливу" на рішення Делі.

"Це дозволяє Індії показати партнерам на Заході, що вона не "на боці Росії" у російсько-українській війні", – сказав Ладвіг.