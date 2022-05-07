Резников: Благодаря "проукраинскому" Лаврову вопрос поставок оружия из Израиля почти решен

Министр обороны Алексей Резников иронично назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова "проукраински настроенным", потому что благодаря его скандальным высказываниям о евреях вопрос поставок оружия Украине из Израиля "почти решен". Об этом Резников сказал в интервью в эфире телемарафона.

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"Благодаря таким усилиям "проукраински настроенного" министра иностранных дел россии, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль повернулся наконец к нам..." – сказал министр.

Он отметил, что Израиль "держал баланс", нейтралитет – "не с Украиной и не с Россией".

"После его (Лаврова. – Ред.) всех высказываний, он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставка оружия из Израиля – почти решенный вопрос", – сказал Резников.

2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид в ответ обвинил Лаврова в расизме.

3 мая израильское издание Haaretz сообщило, что Израиль может отправить Украине оборудование "оборонительного назначения", однако пока воздержится от поставок систем ПВО и современного наступательного вооружения.

Вадим Ребрина

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