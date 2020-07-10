Резников: Минские соглашения возможно изменить только в нормандском формате

"Масса вещей" в минских соглашениях "уже не работают", считает Резников, но изменить их могут только лидеры нормандской четверки

Украина продолжает участвовать в переговорах трехсторонней контактной группы, а любые решения по изменению минских соглашений могут принимать только лидеры "нормандской четверки" в ходе переговоров. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, решение о создании минской переговорной группы было принято на уровне нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия), соответственно только в нормандском формате могут приниматься любые решения связанные с минскими соглашениями.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - сказал Резников.

Вместе с тем он отметил, что на сегодня Украина продолжает участвовать в переговорах в минском формате. "На сегодня мы работаем с Минском, эта площадка необходима как минимум для гуманитарных целей", - уточнил Резников.

8 июля на заседании ТКГ представитель РФ Борис Грызлов заявил, что "на сегодня в Украине создано еще два государства", сообщил Укринформ. Что он имел в виду, в сообщении не сказано. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк призвал РФ четко объяснить слова Грызлова.

9 июля Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий на востоке Украины, их рамки должны быть пересмотрены.

Реагируя на это заявление, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который участвовал от РФ в последних переговорах в нормандском формате, потребовал, чтобы Украина официально подтвердила намерения пересмотреть минские соглашения. В противном случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от договоренностей по Донбассу, сказал он.

Резников считает такую реакцию Козака "дипломатическим ответом" на инцидент с высказыванием Грызлова. "Грызлов сделал что-то вне минского процесса, его риторики и вокабуляра, это понятно прекрасно и российской стороне. Поэтому они ищут обьяснение на дипломатическом уровне", - сказал вице-премьер в комментарии РБК-Украина.

Вадим Ребрина

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