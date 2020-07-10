Резников: Минские соглашения возможно изменить только в нормандском формате
"Масса вещей" в минских соглашениях "уже не работают", считает Резников, но изменить их могут только лидеры нормандской четверки
Украина продолжает участвовать в переговорах трехсторонней контактной группы, а любые решения по изменению минских соглашений могут принимать только лидеры "нормандской четверки" в ходе переговоров. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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По его словам, решение о создании минской переговорной группы было принято на уровне нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия), соответственно только в нормандском формате могут приниматься любые решения связанные с минскими соглашениями.
"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - сказал Резников.
Вместе с тем он отметил, что на сегодня Украина продолжает участвовать в переговорах в минском формате. "На сегодня мы работаем с Минском, эта площадка необходима как минимум для гуманитарных целей", - уточнил Резников.
- 8 июля на заседании ТКГ представитель РФ Борис Грызлов заявил, что "на сегодня в Украине создано еще два государства", сообщил Укринформ. Что он имел в виду, в сообщении не сказано. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк призвал РФ четко объяснить слова Грызлова.
- 9 июля Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий на востоке Украины, их рамки должны быть пересмотрены.
- Реагируя на это заявление, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который участвовал от РФ в последних переговорах в нормандском формате, потребовал, чтобы Украина официально подтвердила намерения пересмотреть минские соглашения. В противном случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от договоренностей по Донбассу, сказал он.
- Резников считает такую реакцию Козака "дипломатическим ответом" на инцидент с высказыванием Грызлова. "Грызлов сделал что-то вне минского процесса, его риторики и вокабуляра, это понятно прекрасно и российской стороне. Поэтому они ищут обьяснение на дипломатическом уровне", - сказал вице-премьер в комментарии РБК-Украина.
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