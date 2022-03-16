Резников на заседании Североатлантического Совета: Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ в

Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века, поэтому сейчас пришло время сильных решений, которые сформируют новый мировой порядок, основанный на праве, гуманизме, правде и справедливости, где террористы и тираны не смогут диктовать свою волю. Об этом сказал глава Минобороны Алексей Резников, выступая на внеочередном заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны, сообщает пресс-служба министерства.

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Ключевые тезисы из речи Резникова:

После провала тактики блицкрига Кремль со своими генералами перешли к тактике террора – с массовыми убийствами гражданских, разрушениям и жестокости. Уверяю вас, эта тактика также потерпит неудачу. Вопрос только в цене, которую Украина заплатит.

Подтверждено, что за три недели активной фазы войны российские оккупанты уже убили 103 украинских ребенка, искалечили – более 100, убито около 3000 мирных граждан.

Оккупанты совершают настоящий акт геноцида в Мариуполе. Его стирают с лица земли авиацией, ракетами и артиллерией. Местные власти оценивают потери гражданских примерно в 20 000 человек. И это число растет ежеминутно.

Война против Украины – это война против мира. Пожелав уничтожить Украину Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы – ценностей, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями. В полях и городах Украины наши люди борются против зверей в машинах.

Украинская армия – управляемая и боеспособная. Десятки тысяч патриотов взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину. Все наши воинские части действуют как единый организм и по плану Ставки Верховного главнокомандующего в Киеве.

Россия уже потеряла больше солдат, чем за две чеченские войны. Более 13 000 военных, более 400 танков и 1200 бронемашин. Мы сбили 80 самолетов и почти 100 вертолетов. Мы ликвидировали несколько российских генералов.

Но последствия преступных действий российских оккупантов могут быть катастрофическими. Они уже захватили две украинские атомные станции – Чернобыльскую и Запорожскую. Кремль сейчас атакует ядерный объект и этим подвергает опасности миллионы людей. За ядерной катастрофой не получится наблюдать по телевизору.

Уже три миллиона беженцев из нашего государства спасаются в других странах. Их может быть в несколько раз больше. Миграционный кризис, связанный с войной в Сирии, который тоже во многом был инспирирован Россией, будет превзойден, если НАТО будет сидеть сложа руки.

Цель России – уничтожить свободный мир, олицетворением которого является НАТО и ЕС. Это только вопрос времени, когда Россия нанесет удар по нейтральной стране или стране НАТО в Европе.

Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века. Это не метафора и не преувеличение.

Время слов, деклараций, заявлений о намерениях истекло. Настало время действий.

Сейчас время сильных решений, которые сформируют новый мировой порядок, основанный на праве, гуманизме, правде и справедливости, где террористы и тираны не смогут диктовать свою волю.

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Вадим Ребрина

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