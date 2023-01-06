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Резников о возмущениях законом "о дезертирстве": Понял бы в мирное время, но у нас война

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 00:11
Резников о возмущениях законом
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников поддерживает закон об ужесточении ответственности для военнослужащих, на принятии которого настаивали боевые командиры и Генштаб. Глава оборонного ведомства в интервью на телемарафоне заявил, что мог бы понять возмущение украинцев этим законопроектом в мирное время, но сейчас в стране продолжается война.

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"В начале моей каденции мы договорились, что я не буду учить воевать Валерия Залужного и весь Генштаб. Это была инициатива именно военных, командиров бригад, командиров ОТУ и ОСУ. Умоляли, умоляли, чтобы внести эти изменения в законодательство, потому что в определенных ситуациях есть проблемы с дисциплиной", – сказал Резников.

По словам министра обороны, этим пользуются и злоупотребляют "некоторые люди", а россияне используют такие ситуации в своих пропагандистских целях.

"Даже листовки разбросали, как и что нужно сделать – бросить оружие… Были подстрекатели, их проплачивали. Служба безопасности это фиксировала. А дальше эти люди избегали наказания. То есть принцип неотвратимости наказания не работал", – сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что работа над законопроектом была "многомесячной", и напомнил, что Залужный публиковал видео с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому подписать закон.

"Те, кто возмущен – я, наверное, мог бы их понять, если бы сейчас было мирное время. У нас сегодня идет открытая война. Стоит вопрос выживания <…> Когда кто-то дезертирует и покидает поле боя, в этот момент его товарищи гибнут. Это вопрос сохранения жизней наших военнослужащих", – заявил Резников.

  • Законопроект №8271 проголосован Верховной Радой Украины и отправлен на подпись президенту.
  • Документом предлагается ужесточить наказание для военных за неисполнение приказов, дезертирство и другие нарушения военной дисциплины: детальнее читайте в материале LIGA.net.
  • 15 декабря была опубликована петиция с призывом к Зеленскому ветировать законопроект. В течение суток она набрала необходиміе 25 000 подписей, президент пока на нее не ответил.

Читайте также мнение: Законопроект №8271 – кувалда для всех, кто в окопах, а не тыловых штабах, защищает Украину

Оксана Житнюк
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