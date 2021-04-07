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Власти Украины не знают реального состояния затопленных шахт на Донбассе – Резников

07.04.2021, 15:27
Власти Украины не знают реального состояния затопленных шахт на Донбассе – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Кабмина)

Властям Украины придется основательно заняться ликвидацией экологических угроз на Донбассе после войны, так как сейчас правительство не знает реального состояния затопленных шахт на территориях ОРДЛО. Об этом в интервью texty.org.ua заявил вице-премьер-министр Алексей Резников

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СПРАВКА. 16 сентября 1979 года между угольными пластами Девятка и Кирпичёвка, находящимися в шахте Юнком, был произведен ядерный взрыв. Целью взрыва было снижение загазованности и напряжения в горном массиве – это должно было повысить безопасность выработки угольных пластов.

Также он заявил, что российские оккупанты затопили шахту Юнком.

"Радиация попадает в воду, поднимается к слою питьевой воды. И потечет скоро в Азов, а оттуда в Черное море. Такая угроза есть. Мы бьем во все набат на международном уровне", – говорит министр.

По его словам, масштаб угрозы катастрофический, так как террористы не пропускают не дают возможности приехать и проверить уровень угрозы.

  • 13 апреля 2018-го в ОБСЕ сообщили, что боевики группировки ДНР прекратят откачку воды из Юнкома.

  • 14 апреля того же года США призвали Россию и ее марионеток в Донбассе "действовать ответственно", затапливая шахту с радиоактивными отходами

  • Позднее, 21 апреля, террористы отключили часть насосов в шахте.

Читайте также: Через несколько месяцев на Донбассе и в России произойдет экокатастрофа – Резников

Станислав Стороженко
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юнком война Донбасс экология
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