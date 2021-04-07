Власти Украины не знают реального состояния затопленных шахт на Донбассе – Резников
Властям Украины придется основательно заняться ликвидацией экологических угроз на Донбассе после войны, так как сейчас правительство не знает реального состояния затопленных шахт на территориях ОРДЛО. Об этом в интервью texty.org.ua заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.
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Также он заявил, что российские оккупанты затопили шахту Юнком.
"Радиация попадает в воду, поднимается к слою питьевой воды. И потечет скоро в Азов, а оттуда в Черное море. Такая угроза есть. Мы бьем во все набат на международном уровне", – говорит министр.
По его словам, масштаб угрозы катастрофический, так как террористы не пропускают не дают возможности приехать и проверить уровень угрозы.
13 апреля 2018-го в ОБСЕ сообщили, что боевики группировки ДНР прекратят откачку воды из Юнкома.
- 14 апреля того же года США призвали Россию и ее марионеток в Донбассе "действовать ответственно", затапливая шахту с радиоактивными отходами
Позднее, 21 апреля, террористы отключили часть насосов в шахте.
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