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Резников поддержал легализацию оружия: Война. Надо принять давно назревшие решения

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 21:08
Резников поддержал легализацию оружия: Война. Надо принять давно назревшие решения - Фото
Фото – Facebook Резникова

Министр обороны Алексей Резников разъяснил свою позицию о поддержке либерализации обращения оружия в Украине.

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Глава Минобороны напомнил, что в приложении "Дія" начался опрос на тему, какой вариант владения оружием украинцы считают уместным. Министр призвал украинцев принять участие в опросе. Перейти к опросу можно по ссылке (только со смартфона).

Резников отметил, что высказывает свою позицию как юрист, а не как министр обороны.

"Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это", – заявил министр.

Он напомнил, что когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч украинцев получили автоматическое оружие максимально "либеральным" способом, так как другого способа не было, и во многих ситуациях это стало решающим фактором.

"Но также возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе. В стране до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. Среди них – незадекларированного", – отметил министр.

По мнению Резникова, Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия.

Он подчеркнул, что закон разрешает гражданам использовать любое оружие против врага. Резников считает логичным не создавать запрет, а регулировать использование оружия через формирования стрелковой культуры: развивать сеть стрельб, тиров, стрелковых клубов, соревнований.

"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", – заявил Резников.

  • До полномасштабного вторжения РФ Резников уже выступал в поддержку легализации короткоствольного оружия.
Оксана Житнюк
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Алексей Резников оружие легализация
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