Резников выступил за легализацию короткоствольного оружия

В Украине нужно принять закон о легализации оружия – сейчас оборот регулируется отдельными документами. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Раде.

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"Я убежден, что это нужно сделать – в Украине нет закона, регулирующего оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется", – подчеркнул он.

Резников добавил – он верит, что "украинский парламент оборот оружия нормирует на уровне закона".

В интервью РБК Украина Резников уточнял, что "оружие должно быть легализовано, описано – кто какое огнестрельное оружие должен иметь".

"Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность", – сказал министр.

СПРАВКА. Гражданское оружие – холодное и огнестрельное оружие, доступное для приобретения и повторной продажи, хранения, ношения и применения населением при условии получения необходимого разрешения органа госвласти или без необходимости в таковом. К нему относится: охотничье, промышленное, спортивное, туристическое, самообороны и другие разновидности.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

20 января 2021 года законопроект об обороте гражданского оружия был одобрен в профильном комитете.

4 марта Рада не смогла принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского оружия №4335.

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Яна Катасонова

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