Резников выступил за легализацию короткоствольного оружия
В Украине нужно принять закон о легализации оружия – сейчас оборот регулируется отдельными документами. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Раде.
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"Я убежден, что это нужно сделать – в Украине нет закона, регулирующего оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется", – подчеркнул он.
Резников добавил – он верит, что "украинский парламент оборот оружия нормирует на уровне закона".
В интервью РБК Украина Резников уточнял, что "оружие должно быть легализовано, описано – кто какое огнестрельное оружие должен иметь".
"Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность", – сказал министр.
- В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".
- 20 января 2021 года законопроект об обороте гражданского оружия был одобрен в профильном комитете.
- 4 марта Рада не смогла принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского оружия №4335.
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