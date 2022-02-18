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Резников выступил за легализацию короткоствольного оружия

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 12:54
Резников выступил за легализацию короткоствольного оружия - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

В Украине нужно принять закон о легализации оружия – сейчас оборот регулируется отдельными документами. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Раде.

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"Я убежден, что это нужно сделать – в Украине нет закона, регулирующего оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется", – подчеркнул он.

Резников добавил – он верит, что "украинский парламент оборот оружия нормирует на уровне закона".

В интервью РБК Украина Резников уточнял, что "оружие должно быть легализовано, описано – кто какое огнестрельное оружие должен иметь".

"Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность", – сказал министр.

СПРАВКА. Гражданское оружие – холодное и огнестрельное оружие, доступное для приобретения и повторной продажи, хранения, ношения и применения населением при условии получения необходимого разрешения органа госвласти или без необходимости в таковом. К нему относится: охотничье, промышленное, спортивное, туристическое, самообороны и другие разновидности.

Читайте также: Законное короткоствольное оружие. В Нацполиции назвали условие

Яна Катасонова
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Алексей Резников оружие минобороны легализация
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