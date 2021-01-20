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Комитет рекомендовал принять за основу законопроект о легализации оружия: что предлагают

20.01.2021, 19:11
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект о легализации оружия: что предлагают - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Речь идет о законопроекте №4335 группы авторов. Альтернативный проект авторства депутата Андрея Шараськина члены комитета не поддержали.

Согласно документу, устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, авторы законопроекта предлагают ввести удостоверение владельца оружия, в котором будет указана категория оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. Кроме этого на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний; не имеют судимости, погашенной или снятой за ряд преступлений, предусмотренных особой частью Уголовного кодекса (кроме реабилитированных); не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей.

Также законопроектом вводится обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются основы его ведения.

Вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Определяется запрещенное к гражданскому обороту огнестрельное оружие.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия, его наследования, хранения, применения для защиты и тому подобное.

Также члены комитета рекомендовали принять за основу проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для реализации положений закона о гражданском оружии.

Вадим Ребрина
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