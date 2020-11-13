У Авакова против легального короткоствола: боятся "пьяных разборок". Предлагают референдум

"Многие могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", – считает замглавы МВД Антон Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине короткоствольное оружие для граждан могут разрешить разве что после положительного голосования на всеукраинском референдуме. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что выступает против легализации короткоствольного оружия скрытого ношения, так как якобы "будут гибнуть невинные люди".

"У меня есть компромиссный вариант. <...> Я бы предложил: давайте примем закон... проведем юридически значимый референдум, поставим вопрос. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", – сказал он.

Замглавы МВД считает, что украинцам такое оружие не нужно, и "лучше брать пример с Японии, где 0,2 убийства на 100 000 населения: в 20 с чем-то раз меньше, чем в США".

Читайте колонку: Сталь сама не убивает. Почему Украине необходим закон об оружии

Геращенко заявил, что безопасность в стране – "результат комплексных действий, наличия систем видеонаблюдения, электронных систем, которые позволяют быстро раскрывать преступления, уровня зарплат и других факторов".

Тем, кто хочет законное короткоствольное оружие, чиновник посоветовал "прийти в тир пострелять" и попугал, что если пистолеты будут разрешены, "это закончится тем, что в год будет гибнуть 500 или 1000 человек в пьяных разборках".

Весной 2019 года пятый президент Порошенко выступил против легализации короткоствола.

В начале сентября 2019-го президент Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

6 ноября 2020-го зарегистрирован законопроект №4336 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; инициаторы – депутаты Слуги народа. Ранее уже были такие попытки.

Читайте колонку: О легализации оружия и проституции замолвите слово, Или кто именно тут "слуги"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.