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У Авакова против легального короткоствола: боятся "пьяных разборок". Предлагают референдум

13.11.2020, 09:21
У Авакова против легального короткоствола: боятся
Антон Геращенко (скриншот из видеозаписи Украина 24)

"Многие могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", – считает замглавы МВД Антон Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине короткоствольное оружие для граждан могут разрешить разве что после положительного голосования на всеукраинском референдуме. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

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Он подчеркнул, что выступает против легализации короткоствольного оружия скрытого ношения, так как якобы "будут гибнуть невинные люди".

"У меня есть компромиссный вариант. <...> Я бы предложил: давайте примем закон... проведем юридически значимый референдум, поставим вопрос. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", – сказал он.

Замглавы МВД считает, что украинцам такое оружие не нужно, и "лучше брать пример с Японии, где 0,2 убийства на 100 000 населения: в 20 с чем-то раз меньше, чем в США".

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Геращенко заявил, что безопасность в стране – "результат комплексных действий, наличия систем видеонаблюдения, электронных систем, которые позволяют быстро раскрывать преступления, уровня зарплат и других факторов".

Тем, кто хочет законное короткоствольное оружие, чиновник посоветовал "прийти в тир пострелять" и попугал, что если пистолеты будут разрешены, "это закончится тем, что в год будет гибнуть 500 или 1000 человек в пьяных разборках".

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Евгений Пилипенко
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