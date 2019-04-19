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19.04.2019, 21:44

Порошенко: Я против легализации короткоствольного оружия

Порошенко: Я против легализации короткоствольного оружия - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент "твердо уверен, что оружие с украинских улиц нужно изымать"

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Президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко выступает против легализации короткоствольного оружия в Украине. Об этом он заявил во время дебатов на Суспільном.

Он пояснил, что сегодня в Украине огромное количество нелегального оружия, связанного с войной, и это создает большую угрозу для безопасности на улицах.

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"Как президент и верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины…я подчеркиваю, что наличие короткоствольного оружия на руках украинцев – точно не добавит безопасности", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что наличие оружия – незаконно, а регистрацию нужно даже усложнить.

"Твердо уверен, что оружие с украинских улиц нужно изымать…Я против легализации короткоствольного оружия. Завтра они легализуют гранаты, завтра они легализуют автоматическое оружие. Ни в одной стране мира сейчас, в 21 веке, это точно не приводило к уменьшению уровня преступности, а все с точностью наоборот", - сказал он, приводя в пример США, Новую Зеландию. 

Как сообщалось ранее, оппонент Порошенко Владимир Зеленский на дебаты на Суспільне не пришел. 

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Теги: Петр Порошенко, оружие, дебаты
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