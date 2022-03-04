Резников: Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала
За восемь суток войны потери русской армии превысили 10 000 убитыми и ранеными. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. "Российское общество начинает испытывать и осознавать эти потери", — считает министр.
Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами, говорит Резников.
"В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние восемь лет поступало от украинского ОПК", — добавил он.
Также министр подтвердил, что командир флагмана ВМСУ выполнил приказ подтопить фрегат "Гетьман Сагайдачный", чтобы он не добрался врагу.
3 марта российские СМИ сообщили, что в войне против Украины был убит заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий.
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