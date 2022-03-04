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Резников: Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 09:45
Резников: Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

За восемь суток войны потери русской армии превысили 10 000 убитыми и ранеными. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. "Российское общество начинает испытывать и осознавать эти потери", — считает министр.

Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами, говорит Резников.

"В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние восемь лет поступало от украинского ОПК", — добавил он.

Также министр подтвердил, что командир флагмана ВМСУ выполнил приказ подтопить фрегат "Гетьман Сагайдачный", чтобы он не добрался врагу.

3 марта российские СМИ сообщили, что в войне против Украины был убит заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий.

Юрий Смирнов
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Алексей Резников Суховецкий
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