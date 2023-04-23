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Резников пошутил про "новый состав" "Черноморца" из министров обороны союзников Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 16:51
Резников пошутил про
Фото - Twitter Oleksii Reznikov

Министр обороны Алексей Резников пошутил в Twitter про "новый состав" одесского "Черноморца", который можно собрать из министров обороны стран-союзников Украины, которые уже побывали в Одессе.

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и вы привержены победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. На этот раз я буду играть вратарем", – написал Резников.

Фото – Twitter Oleksii Reznikov

Министр опубликовал фотоколлаж, на котором с футболками "Черноморца" изображены он и его коллеги Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

"Все они знают домашний стадион ФК "Черноморец". Они видели раздевалку и даже выходили на поле", – написал Резников.

Министр поблагодарил коллег за "верность и поддержку".

  • 29 марта во время поездки в Одессу министр обороны Хорватии Марио Баножич подтвердил, что Хорватия в ближайшее время передает Украине вертолеты Ми-8.

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Сергій Бережний
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