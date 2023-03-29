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Министр обороны Хорватии подтвердил передачу Украине вертолетов Ми-8

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 18:05
Министр обороны Хорватии подтвердил передачу Украине вертолетов Ми-8 - Фото
Марио Баножич (Фото - скриншот)

Министр обороны Хорватии Марио Баножич подтвердил, что Хорватия в ближайшее время передает Украине вертолеты Ми-8. Он заявил об этом в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

В ответ на вопрос журналиста о планах передачи Украине вертолетов Ми-8, Баножич ответил, что вертолеты – одно из направлений военной помощи, которую Хорватия оказывает Украине, и что их передача должна состояться "вот-вот".

26 марта появились официально не подтвержденные сообщения, что Хорватия готовится передать Украине 12 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и два Ми-8Т, которые уже сняты с вооружения хорватских вооруженных сил и проходят техническое обслуживание перед отправкой.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, не вдаваясь в подробности, еще в ноябре 2022 года говорил о намерении отправить Украине вертолеты.

Читайте также: "Лучше, чем ничего". Украинские летчики вынуждены воевать на древних Ми-8 – CNN

Сергій Бережний
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хорватия военная помощь ми-8 вертолеты Марио Баножич
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