Министр обороны Хорватии подтвердил передачу Украине вертолетов Ми-8

Министр обороны Хорватии Марио Баножич подтвердил, что Хорватия в ближайшее время передает Украине вертолеты Ми-8. Он заявил об этом в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

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В ответ на вопрос журналиста о планах передачи Украине вертолетов Ми-8, Баножич ответил, что вертолеты – одно из направлений военной помощи, которую Хорватия оказывает Украине, и что их передача должна состояться "вот-вот".

26 марта появились официально не подтвержденные сообщения, что Хорватия готовится передать Украине 12 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и два Ми-8Т, которые уже сняты с вооружения хорватских вооруженных сил и проходят техническое обслуживание перед отправкой.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, не вдаваясь в подробности, еще в ноябре 2022 года говорил о намерении отправить Украине вертолеты.

Президент Владимир Зеленский неоднократно просил НАТО и других союзников дать Украине авиацию. Пока Великобритания согласилась предоставить Украине несколько снятых с вооружения вертолетов Sea King, а Португалия – шесть Ка-32А11BC в нелетном состоянии.

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Сергій Бережний

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