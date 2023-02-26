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Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов Ми-8 – Jutarnji list

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 06:17
Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов Ми-8 – Jutarnji list - Фото
Фото: Википедия

Хорватия готовится передать Украине 12 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и два Ми-8Т. Их уже сняли с вооружения хорватских вооруженных сил, и сейчас они проходят техническое обслуживание перед отправкой, сообщило хорватское издание Jutarnji list.

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Техника будет готова к транспортировке примерно через десять дней. По данным журналистов, семь вертолетов частично разберут и доставят наземным путем, а остальные отправятся в Польшу своим ходом.

После этого в Хорватии останутся десять более современных Ми-171Ш и четыре Black Hawk.

Издание указывает, что правительство Хорватии держит в тайне всю информацию о военной помощи Украине, поэтому официальное подтверждение получить невозможно.

Однако премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович еще в ноябре 2022 года говорил о намерении страны отправить Украине вертолеты, не вдаваясь в подробности.

Министр обороны Хорватии Марио Баножич – участник контактной группы по обороне Украины (более известной как Рамштайн). На последних встречах он каждый раз подтверждал намерение Хорватии продолжать военную помощь Украине.

Пока неизвестно, что Хорватии получит вместо переданных Украине вертолеты.

Читайте также: "Лучше, чем ничего". Украинские летчики вынуждены воевать на древних Ми-8 – CNN

Андрій Водяний
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хорватия военная помощь вертолеты
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