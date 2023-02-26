Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов Ми-8 – Jutarnji list

Хорватия готовится передать Украине 12 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и два Ми-8Т. Их уже сняли с вооружения хорватских вооруженных сил, и сейчас они проходят техническое обслуживание перед отправкой, сообщило хорватское издание Jutarnji list.

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Техника будет готова к транспортировке примерно через десять дней. По данным журналистов, семь вертолетов частично разберут и доставят наземным путем, а остальные отправятся в Польшу своим ходом.

После этого в Хорватии останутся десять более современных Ми-171Ш и четыре Black Hawk.

Издание указывает, что правительство Хорватии держит в тайне всю информацию о военной помощи Украине, поэтому официальное подтверждение получить невозможно.

Однако премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович еще в ноябре 2022 года говорил о намерении страны отправить Украине вертолеты, не вдаваясь в подробности.

Министр обороны Хорватии Марио Баножич – участник контактной группы по обороне Украины (более известной как Рамштайн). На последних встречах он каждый раз подтверждал намерение Хорватии продолжать военную помощь Украине.

Пока неизвестно, что Хорватии получит вместо переданных Украине вертолеты.

Президент Владимир Зеленский неоднократно просил НАТО и других союзников дать Украине авиацию. Пока Великобритания согласилась предоставить Украине несколько снятых с вооружения вертолетов Sea King, а Португалия – шесть Ка-32А11BC в нелетном состоянии.

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Андрій Водяний

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