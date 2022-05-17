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Резников: РФ готовится к долгой войне, эффективная помощь ЕС и НАТО не даст ее затянуть

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 20:20
Резников: РФ готовится к долгой войне, эффективная помощь ЕС и НАТО не даст ее затянуть - Фото
Фото: Алексей Резников/Facebook

Министр обороны Алексей Резников заявил, что по многим признакам Россия ведет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу, сказал Резников в выступлении в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием генерального секретаря НАТО.  

"Мы видим, как в Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты активно ведут инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", – сказал министр. 

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Учитывая возможный переход к затяжной фазе войны, Резников обратился к европейским коллегам и руководству НАТО не дать затянуть конфликт. 

"Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях: MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты", – подчеркнул министр. 

Оружие, которое Украина может получить в виде материально-технической помощи или по коммерческим контрактам, может поступить в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это важно, в том числе с точки зрения подготовки персонала. 

Также необходимо поставлять вооружение, исходя не только из количества, но из критерия развития способностей Вооруженных сил Украины. 

"Чтобы в итоге мы получали не просто пушки, а одновременно средства контрбатарейной борьбы, машины управления, БПЛА для наведения на цели, средства ПВО/ПРО для прикрытия. Элементы этого комплекса могут поступать из разных стран, но за счет интеграции мы получим качественное преимущество", – уверен Резников. 

Чтобы реализовать этот подход, необходимо обеспечить синергию между партнерами, в частности, между военным штабом ЕС и ресурсами European Peace Facility, НАТО, а также EUROCOM США и программами американского правительства. 

"Мы действительно ценим поддержку, которую вы оказываете, и понимаем, что она не может быть безграничной. Поэтому заинтересованы в ее максимально эффективном использовании", – подытожил Резников. 

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Роман Брыль
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Алексей Резников нато евросоюз поставки оружия война с россией
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