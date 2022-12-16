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Резников сказал, что "ВСУ знают, как защитить небо", и поблагодарил Германию за IRIS-T

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 17:08
Резников сказал, что
Мобильная система ПВО IRIS-T SLM (Фото - Wikipedia)

Сколько бы ракет ни выпустили российские террористы, Украину им не запугать, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги немецкой системы ПВО IRIS-T. 

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"Сколько бы одиозных ракет ни выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристине Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.

К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".

Фото – скриншот

Читайте также: Германия дала Украине ПВО IRIS-T. Что она может – технические характеристики

Сергій Бережний
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Алексей Резников пво военная помощь IRIS-T
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