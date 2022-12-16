Резников сказал, что "ВСУ знают, как защитить небо", и поблагодарил Германию за IRIS-T
16.12.2022, 17:08
Мобильная система ПВО IRIS-T SLM (Фото - Wikipedia)
Сколько бы ракет ни выпустили российские террористы, Украину им не запугать, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги немецкой системы ПВО IRIS-T.
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"Сколько бы одиозных ракет ни выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристине Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.
К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".
- В конце октября Воздушные силы заявили, что IRIS-T SLM показала 100% результат. Там хотят, чтобы немцы нарастили производство.
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