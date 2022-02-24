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Резников – украинцам: Армия держит оборону и дает отпор войскам РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 07:13
Резников – украинцам: Армия держит оборону и дает отпор войскам РФ - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он заявил, что армия держит оборону и дает отпор войскам РФ.

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"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв", – сказано в сообщении.

Резников обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствия и по возможности оставаться дома.

Он уверяет, что ситуация контролируема, но армии сейчас как никогда нужна поддержка граждан.

"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины – наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации", – сообщил Резников.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война
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