Резников – украинцам: Армия держит оборону и дает отпор войскам РФ

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он заявил, что армия держит оборону и дает отпор войскам РФ.

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"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв", – сказано в сообщении.

Резников обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствия и по возможности оставаться дома.

Он уверяет, что ситуация контролируема, но армии сейчас как никогда нужна поддержка граждан.

"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины – наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации", – сообщил Резников.

Сегодня в 5 утра Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

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Оксана Житнюк

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