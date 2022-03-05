Резников: Военные ресурсы России заканчиваются, дальше будет логистический коллапс

Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах. Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, поражают его наступательные группировки. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

На Волынском направлении положения украинских войск без существенных изменений, говорит министр.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно ведут огненное поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении ВСУ прикрывают морское побережье и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

По словам Резникова, враг продвинулся по отдельным направлениям, но контролирует лишь небольшую территорию. "И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов", – уверяет министр.

Учитывая снижение темпов наступления и сопротивление украинцев, Россия меняет тактику.

"На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо, – объясняет Резников. – Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции".

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Юрий Смирнов

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