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02.01.2019, 06:50

РФ будет вести "партизанскую войну" до выборов в Украине - Хербст

РФ будет вести "партизанскую войну" до выборов в Украине - Хербст - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-посол США в Украине убежден, что страна-агрессор РФ "перешла красную линию"

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Россия будет продолжать вести свою "партизанскую войну" в Украине до проведения выборов. Об этом в интервью Радио Свобода заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст. 

"Путин надеется, что позиция России каким-то образом укрепится после украинских выборов. Но он не прав. И в чем он, в конце концов, убедится - что через год после ваших выборов в Раду ему придется поменять свое мнение и остановить российскую агрессию в Донецкой области. А пока, думаю, пока россияне будут продолжать свою "партизанскую войну" против Украины. До момента, пока у вас не пройдут выборы", - отметил дипломат.

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Он считает, что если "Москва увидит, что их позиции не стали сильнее после выборов в Раду, то могут быть положительные изменения в российской политике".

"Но я здесь говорю "могут быть" и, к сожалению, не говорю "уверен, что будут", - уточнил Хербст.

По его словам, есть глубокое понимание и в Конгрессе, и среди большого количества людей в действующей администрации США, что Россия продолжает эскалацию войны в Украине, поскольку российские силы открыто атаковали украинцев.

"И русские это даже не отрицают! Россия тайно захватила Крым - с помощью "маленьких зеленых человечков", до сегодняшнего дня Кремль отрицал, что его солдаты воюют в Донецкой области, хотя полно фактов, они проводят там операции. Но это первый раз, когда россияне сделали все открыто (захват кораблей в Керченском проливе, - ред.). Перешли красную линию. И вот это уже опасно", - подчеркнул Хербст.

Ранее дипломат заявлял, что в связи с агрессией РФ в Керченском проливе США предоставят оружие Украине и объявят о новых санциях против страны-агрессора с ближайшие 2-3 месяца.

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Теги: Донбасс, владимир путин, Крым, агрессия рф, партизанская война
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