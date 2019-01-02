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02.01.2019, 06:25

Экс-посол сказал, когда США могут предоставить оружие Украине

Экс-посол сказал, когда США могут предоставить оружие Украине - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Джон Хербст убежден, что "в течение ближайших восьми-десяти, максимум - 12 недель появится этот более сильный ответ США" на агрессию РФ на море

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В связи с агрессией РФ в Керченском проливе США предоставят оружие Украине и объявят о новых санциях против страны-агрессора. Об этом в интервью Радио Свобода заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст. 

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - отметил дипломат.

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По его словам, "сейчас достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования".

Отвечая на вопрос, идет ли речь о летальном вооружении, Хербст сказал: "Нет вопросов - противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет Гарпун, в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты".

Он также считает, что эффективным лучшим ответом на агрессию РФ могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в американские порты, порты ЕС.

"И предоставление Украине оружия. Вот что было бы адекватным ответом. Думаю, даже после объявления дополнительных санкций политика Москвы в 2019 году не изменится. Они будут смотреть, что произойдет после украинских президентских выборов, затем парламентских выборов", - убежден дипломат.

8 ноября Хербст заявлял, что Украине нужно дать какое-то более существенное вооружение, чем противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы она могла эффективно противостоять агрессии России.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было на месяц введено военное положение

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Теги: Джон Хербст, оружие США, агрессия рф
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