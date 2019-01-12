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12.01.2019, 18:20

РФ держит в плену 80 украинцев за политические взгляды - Денисова

РФ держит в плену 80 украинцев за политические взгляды - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют выдуманные преступления", - написала украинский омбудсмен

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В общей сложности более 80 граждан Украины удерживаются в российских тюрьмах за политические взгляды, сообщила в своем Facebook омбудсмен Людмила Денисова по случаю Дня украинского политзаключенного.

"Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют выдуманные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию", - написала она.

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Ранее Денисова также сообщила, что раненным пленным украинским морякам в России не дают лекарств.

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Теги: политзаключенные, украинцы в плену, в плену рф
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