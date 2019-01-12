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12.01.2019, 07:30

Раненым пленным морякам в РФ не дают лекарства - Денисова

Раненым пленным морякам в РФ не дают лекарства - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинские консулы выяснили, что военнопленные моряки с нового года не получают медикаментов, хотя некоторые в них нуждаются

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С нового года раненым пленным украинским морякам в России не дают никаких лекарств. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала Прямой со ссылкой на консулов, которые смогли посетить пленных. 

"Они нуждаются в лечении, поддержке, реабилитации, действиях от врачей", - подчеркнула Денисова.

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Известно, что у Андрея Артеменко плохо двигается левая рука, там есть осколок. У Василия Сороки также тяжелое ранение левой руки и плохо работает кисть. Андрей Эйдер уже сам ходит, но все ранения остались, он болеет и нуждается в помощи. 

"Сегодня у нас нет ни одной справки - ни у адвокатов, ни у меня, которые я непосредственно запрашиваю, чтобы они мне предостаили: и Москалькова, и все остальные причастные. (...) Министерство юстиции обратилоьс в ЕСПЧ. Россия никак не ответила и никакой информации не предоставила", - добавила Денисова. 

Накануне в российских СМИ появилась информация, что Москва может в этом году обменять военнопленных украинских моряков на россиян, которые находятся в заключении в Украине. 

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

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Теги: Людмила Денисова, лечение, лекарства, раненые, пленные, моряки
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