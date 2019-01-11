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11.01.2019, 11:08

В РФ заявили о возможном обмене пленных украинских моряков - СМИ

В РФ заявили о возможном обмене пленных украинских моряков - СМИ - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

По данным российских СМИ, обмен может быть после выборов президента Украины

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Москва может в этом году обменять военнопленных украинских моряков на россиян, которые находятся в заключении в Украине. Об этом сообщают Известия со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее, надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене", - сказал собеседник.

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По его словам, в украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо освободить. "Однако до выборов на Украине это вряд ли возможно", - уточнил он.

Собеседник предположил, что обмен вероятнее всего состоится после марта 2019 года.

"России эти моряки не нужны. Но в начале должен закончиться судебный процесс согласно российскому законодательству, а уже потом по амнистии могут реализоваться конкретные обмены", - сказал источник.

Он подчеркнул, что обмен станет возможен, когда украинским морякам огласят реальные сроки.

11 января адвокат моряков Илья Новиков заявил, что суд по делам украинских военнопленных-моряков начнется не ранее чем через год.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговор, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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Теги: Россия, суд, обмен, агрессия рф, военнопленные моряки
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