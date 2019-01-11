Украинским морякам в России ждать суда еще с год — адвокат

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Суд по делам украинских военнопленных-моряков начнется не ранее чем через год. Об этом в эфире канала Прямой заявил адвокат одного из моряков Илья Новиков.

"Скорее всего - через полгода, но это не реалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - сказал юрист, отметив, что подобные сфабрикованные суды имеют уже исключительно формальный вид.

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Между тем, РФ может в 2019 году обменять моряков на россиян, которые осуждены в Украине за деятельность против основ нацбезопасности. Такое мнение пропагандистскому изданию РФ Известия озвучил российский "высокопоставленный дипломатический источник".

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно", - заявил он.

Россия отказывается считать моряков военнопленными. "А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене", — заявил собеседник газеты, добавив, что до выборов в Украине это вряд ли возможно.

Также о реальности обмена говорит и глава комитета нелегитимной Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, это станет возможно после оглашения реальных сроков морякам.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговор, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).