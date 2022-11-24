РФ готовится к обострению на границе. Якобы НАТО и Украина хотят ее захватить – Генштаб
24.11.2022, 12:56
Алексей Громов (Фото: Ukrinform)
Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному обострению обстановки в период с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.
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