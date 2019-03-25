РФ готовится к переброске ядерных боеприпасов в Крым – ГУР

Искандер-М (иллюстративное фото - скриншот видео)

Согласно данным военной разведки Украины, Россия готовится к перемещению на временно оккупированный полуостров ядерных боеприпасов.

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, ГУР в этом году уже фиксировало проведение учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов. Эта задача поручена 12 главному управлению Минобороны России.

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Кроме того, в ГУР сообщают, что Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, у которой будут на вооружении ракетные комплексы Искандер и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия проводит на полуострове учения, к которым привлекла 1500 десантников.