РФ грозится обстрелять украинские церкви на Пасху: заявила о "провокациях" в пяти областях

Российские оккупанты могут устроить провокации в Украине во время Пасхи, предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Минобороны РФ сейчас фактически грозится обстрелять украинские церкви.

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Сегодня Минобороны РФ заявило, что Украина якобы собирается обстрелять собственные храмы. Ранее оккупанты уже неоднократно "предупреждали" о "провокациях", которые в итоге сами же и совершали – так было с вокзалом в Краматорске и роддомом в Мариуполе.

"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", – предостерегли в СНБО.

При этом пропагандисты приводят конкретный перечень регионов, где это может произойти. Это Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская области.

"Обращаем внимание! Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага", – сказано в сообщении ЦПД.

Глава Минкульта заявил, что Минобороны РФ фактически сейчас грозится обстрелять украинские церкви в пасхальную ночь.

"Конечно, подают это со стороны якобы будущих провокаций Украины. Раньше рашисты провокациями выставляли убийства в Буче, Гостомеле и других городках Киевской области", – напомнил министр.

Он призвал соблюдать ограничения военного положения и правила комендантского часа, а также напомнил, что пасхальные богослужения будут доступны в онлайн-формате и в рамках общенационального телемарафона.

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Оксана Житнюк

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