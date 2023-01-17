UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ не пытается ничего "восстанавливать", она несет смерть и разрушение – разведка Польши

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 20:28
РФ не пытается ничего
Станислав Жарын (Фото - EPA)

Новые разведданные свидетельствуют, что Россия не имеет ни желания, ни планов по "восстановлению" и "развитию" временно оккупированных ею территорий Украины. Об этом написал в Twitter заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жарын написал, что полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что Россия "не имеет представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины".

Все оккупированные Россией территории приходят в упадок, подчеркивает представитель разведки.

Он отмечает, что "у Кремля нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением", и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину.

"Российские оккупанты сосредотачиваются на уничтожении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение – вот визитная карточка сегодняшней России", – написал Жарын.

  • Ранее Жарын заявлял, что не только Путин несет ответственность за агрессивный империализм России, и что ее политика не изменится, даже если в Кремле произойдут перестановки. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война временно оккупированные территории станислав жарын разведка польши
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 