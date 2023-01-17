РФ не пытается ничего "восстанавливать", она несет смерть и разрушение – разведка Польши

Новые разведданные свидетельствуют, что Россия не имеет ни желания, ни планов по "восстановлению" и "развитию" временно оккупированных ею территорий Украины. Об этом написал в Twitter заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жарын написал, что полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что Россия "не имеет представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины".

Все оккупированные Россией территории приходят в упадок, подчеркивает представитель разведки.

Он отмечает, что "у Кремля нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением", и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину.

"Российские оккупанты сосредотачиваются на уничтожении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение – вот визитная карточка сегодняшней России", – написал Жарын.

Ранее Жарын заявлял, что не только Путин несет ответственность за агрессивный империализм России, и что ее политика не изменится, даже если в Кремле произойдут перестановки.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.