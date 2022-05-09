РФ обстреливает спасателей в Белогоровке и Шипилово. Из подвалов не могут достать людей

Армия РФ обстреливает спасателей, которые пытаются спасти людей из-под завалов в Шипилово и Белогоровке Луганской области. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты специально обстреливают спасателей в Белогоровке и Шипилово, чтобы помешать спасательной операции.

Сотрудники ГСЧС несколько раз пытались разобрать завалы школы в Белогоровке, но россияне постоянно открывали огонь. В результат спасательную операцию пришлось приостановить. По словам Гайдая, тела погибших на землю не подняты. Пострадавшим оказывают помощь в Днепре, в удовлетворительном состоянии уже находится 11-летняя девочка.

По его словам, также не спасены 11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово, проезд к селу невозможен. "Надеемся, что люди живы", – написал Гайдай.

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Кроме того, в результате вчерашних обстрелов погибла жительница Северодонецка. В Лисичанске снова горел нефтеперерабатывающий завод, а в Белогоровке россияне уничтожили мощности Попаснянского водоканала.

Гайдай добавил, что армия РФ готовится наступать на Лисичанск и в течение суток обстреливала все свободные населенные пункты Луганской области.

Также враг пытается закрепиться в Попасной, обстреливает "дорогу жизни", хочет взять под контроль автотрассу Лисичанск-Бахмут, но безуспешно. В Рубежном в очередной раз не дали оккупантам прорваться. В Воеводовке – ВСУ укрепили позиции.

7 мая РФ нанесла авиаудар по школе в Белогоровке, где прятались от обстрелов около 90 гражданских. По предварительным данным, погибли 60 человек.

Марк Сировой

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