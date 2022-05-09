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Генсек ООН отреагировал на удар по школе в Белогоровке. Россию не упомянул

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 08:09
Генсек ООН отреагировал на удар по школе в Белогоровке. Россию не упомянул - Фото
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Генсек ООН Антониу Гутерриш потрясен нападением на школу в Белогоровке Луганской области. При этом он не упомянул в своем заявлении Россию, которая нанесла авиаудар по школе. Текст его реакции опубликован пресс-службой ООН.

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"Генеральный секретарь потрясен сообщением о нападении 7 мая на школу в Белогоровке, Украина, где многие люди, по-видимому, искали убежища от продолжающихся боевых действий", – говорится в сообщении.

Гутерриш заявил, что это нападение является еще одним напоминанием – в этой войне, как и во многих других конфликтах, гражданские лица платят самую высокую цену. 

Генсек ООН вновь сказал, что во время войны необходимо всегда щадить гражданское население и инфраструктуру. По его словам, "эта война должна закончиться и должен быть установлен мир в соответствии с уставом ООН и международным правом".

Он заверил, что ООН и ее гуманитарные партнеры будут продолжать поддерживать тех, чья жизнь была уничтожена войной.

  • 7 мая РФ нанесла авиаудар по школе в Белогоровке, где прятались от обстрелов около 90 гражданских. По предварительным данным, погибли 60 человек.

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Марк Сировой
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