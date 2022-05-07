Совбез ООН принял первое совместное заявление по Украине. В нем нет слова "война"

Совет безопасности ООН в пятницу принял первое совместное заявление по Украине после начала полномасштабного вторжения России. В нем не упоминается слово "война", но выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу в поиске мирного решения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности Украины", – говорится в принятом заявлении главы Совбеза, которое считается официальным документом этого органа.

Члены Совбеза ООН напомнили, что все государства-члены Организации обязуются разрешать свои международные споры мирными средствами.

Гутерреш приветствовал заявление Совбеза.

"Сегодня впервые Совет безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить пушки умолкнуть и поддержать ценности устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду продолжать прилагать все усилия, чтобы спасать жизни, уменьшить страдания и найти путь к миру", – заявил Гутерреш.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и десять непостоянных. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ. Принятый документ был инициирован делегациями Мексики и Норвегии.

25 февраля Россия ветировала проект резолюции Совета безопасности, который выразил бы сожаление по поводу вторжения Москвы в Украину. Тогда Китай, ОАЭ и Индия воздержались от голосования.

В конце апреля генсек ООН посетил Россию и Украину, встретившись с лидерами обеих стран. Во время визита Гутерреша в Украину Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.