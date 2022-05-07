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Совбез ООН принял первое совместное заявление по Украине. В нем нет слова "война"

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 01:10
Совбез ООН принял первое совместное заявление по Украине. В нем нет слова
Фото: представительство Норвегии в ООН

Совет безопасности ООН в пятницу принял первое совместное заявление по Украине после начала полномасштабного вторжения России. В нем не упоминается слово "война", но выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу в поиске мирного решения.

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"Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности Украины", – говорится в принятом заявлении главы Совбеза, которое считается официальным документом этого органа.

Члены Совбеза ООН напомнили, что все государства-члены Организации обязуются разрешать свои международные споры мирными средствами.

Гутерреш приветствовал заявление Совбеза.

"Сегодня впервые Совет безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить пушки умолкнуть и поддержать ценности устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду продолжать прилагать все усилия, чтобы спасать жизни, уменьшить страдания и найти путь к миру", – заявил Гутерреш.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и десять непостоянных. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ. Принятый документ был инициирован делегациями Мексики и Норвегии.
Андрей Водяный
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война антониу гутерреш совбез оон
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