Совбез ООН принял первое совместное заявление по Украине. В нем нет слова "война"
Совет безопасности ООН в пятницу принял первое совместное заявление по Украине после начала полномасштабного вторжения России. В нем не упоминается слово "война", но выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу в поиске мирного решения.
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"Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности Украины", – говорится в принятом заявлении главы Совбеза, которое считается официальным документом этого органа.
Члены Совбеза ООН напомнили, что все государства-члены Организации обязуются разрешать свои международные споры мирными средствами.
Гутерреш приветствовал заявление Совбеза.
"Сегодня впервые Совет безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить пушки умолкнуть и поддержать ценности устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду продолжать прилагать все усилия, чтобы спасать жизни, уменьшить страдания и найти путь к миру", – заявил Гутерреш.
- 25 февраля Россия ветировала проект резолюции Совета безопасности, который выразил бы сожаление по поводу вторжения Москвы в Украину. Тогда Китай, ОАЭ и Индия воздержались от голосования.
- В конце апреля генсек ООН посетил Россию и Украину, встретившись с лидерами обеих стран. Во время визита Гутерреша в Украину Россия нанесла ракетный удар по Киеву.
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