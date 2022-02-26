Россия ветировала осуждение ООН ее войны против Украины, Китай воздержался: это победа
В Совете безопасности ООН голосовали за проект решения, которое осуждает агрессию России против Украины. РФ проголосовала против, Китай – воздержался. Об этом сообщает Reuters.
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Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, в которой осуждалось бы вторжение Москвы в Украину, а Китай воздержался при голосовании – шаг, который западные страны рассматривают как победу, демонстрирующую международную изоляцию России.
Объединенные Арабские Эмираты и Индия также воздержались при голосовании по тексту, подготовленному США.
Остальные 11 членов совета проголосовали за.
Теперь ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов.
- Ранее сегодня Китай присоединился к западным санкциям против России.
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