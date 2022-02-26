Россия ветировала осуждение ООН ее войны против Украины, Китай воздержался: это победа

В Совете безопасности ООН голосовали за проект решения, которое осуждает агрессию России против Украины. РФ проголосовала против, Китай – воздержался. Об этом сообщает Reuters.

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Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, в которой осуждалось бы вторжение Москвы в Украину, а Китай воздержался при голосовании – шаг, который западные страны рассматривают как победу, демонстрирующую международную изоляцию России.

Объединенные Арабские Эмираты и Индия также воздержались при голосовании по тексту, подготовленному США.

Остальные 11 членов совета проголосовали за.

Теперь ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов.

Ранее сегодня Китай присоединился к западным санкциям против России.

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Наталия Медведева

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