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Россия ветировала осуждение ООН ее войны против Украины, Китай воздержался: это победа

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 01:28
Россия ветировала осуждение ООН ее войны против Украины, Китай воздержался: это победа - Фото
Заседание Совбеза ООН (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

В Совете безопасности ООН голосовали за проект решения, которое осуждает агрессию России против Украины. РФ проголосовала против, Китай – воздержался. Об этом сообщает Reuters.

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Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, в которой осуждалось бы вторжение Москвы в Украину, а Китай воздержался при голосовании – шаг, который западные страны рассматривают как победу, демонстрирующую международную изоляцию России.

Объединенные Арабские Эмираты и Индия также воздержались при голосовании по тексту, подготовленному США.

Остальные 11 членов совета проголосовали за.

Теперь ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов.

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Наталия Медведева
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