РФ отказалась выполнять требования ЕСПЧ касательно Павла Гриба

Павел Гриб (фото - radiosvoboda.org)

Российская сторона не выполнила требование Европейского суда по правам человека и не провела дополнительное обследование украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом в Facebook сообщил отец Павла Игорь Гриб.

Сегодня на судебном заседании в Ростове-на-Дону Павел сделал заявление о своем плохом самочувствии и попросил перенести заседание, но суд отклонил его просьбу, мотивируя это справкой из СИЗО.

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Гриб также сообщил об избиении при задержании, о том, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. "И реакция суда - нулевая", - написал отец политзаключенного.

"Требования Европейского суда по правам человека провести дополнительные профессиональные обследования и предоставить об этом материалы до 2 января 2019 г не выполнены", - сообщил Игорь Гриб.

Следующие заседания состоится 24-25 января.

"Павел очень просит присутствовать на них украинских журналистов", - добавил Гриб.

Украинский врач утверждает, что у Павла Гриба прогрессирует портальная гипертензия, появляется цирроз печени и ухудшается свертываемость крови.