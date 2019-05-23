Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 07:47

Россия "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук

Россия "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-представитель Украины в Минске сказал, что обмен заложниками "всех на всех" осложнен тем, что в списках несоответствие "установленных" и пропавших

Россия установила только 27 человек из числа 107 украинских граждан, находящихся в российском плену. Об этом написал в своем Facebook Евгений Марчук, который до 19 мая представлял Украину в Трехсторонний контактной группе в Минске.

"Мы передали туда (в РФ, - ред.) по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что они установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли", - заявил он.

Он считает, что Москва может себя так вести по одной причине - большинство из 80 украинцев подверглись пыткам, следы которых сразу же видны. "А это Гаага", - добавил он. 

Читайте также: В колонии умер боевик из России, который просил Путина об обмене

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, заложники, обмен, пленные, минск, евгений марчук, Трехсторонняя контактная группа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 