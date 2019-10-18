РФ предлагала перенести "минские" переговоры в Казахстан - Черныш

Бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш в эфире Радио НВ рассказал, что представители РФ ранее предлагали украинским политикам перенести переговоры по Донбассу в Казахстан.

"Была попытка в Казахстан переместить переговорный процесс. И даже были заявления, и более того - неформально обращались представители российской стороны ко многим общественным деятелям здесь, в Украине (и даже политикам действующим, я не буду о них говорить, но это были политики в ранге глав комитетов Верховной Рады Украины прошлого созыва), с просьбой приехать в Астану для переговоров как альтернатива самому Минскому процессу", - рассказал экс-чиновник.

По его словам, россияне предлагали "обнулить" и переформатировать минский процесс, чтобы в будущем заключить соглашения по подобию Дейтонских. В них страна-агрессор якобы хотела прописать федеративное устройство Украины с расширенными полномочиями оккупированных ныне территорий.

Справка. Дейтонские соглашения провозгласили прекращение огня, разделение сторон и обособление территории во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов.

В январе 2018 года тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что его американский коллега Дональд Трамп якобы предложил перенести переговоры по Донбассу в Астану.

Нурсултан Назарбаев рассказал, что его американский коллега Дональд Трамп якобы предложил перенести переговоры по Донбассу в Астану. В конце того же года постпред Украины при ООН Владимир Ельченко высказался в поддержку идеи перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу".

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