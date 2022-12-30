РФ пытается двигаться на трех направлениях: по оккупантам бьют артиллерия, авиация, ракеты

Армия России пытается двигаться на трех направлениях на востоке Украины, по агрессорам работают украинская авиация, артиллерия и ракетные войска. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

Армия РФ пытается наступать на Бахмутском направлении и улучшить положение на Лиманском и Купянском.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – стабильная ситуация. Нет признаков формирования наступательных группировок РФ.

За прошедшие сутки россияне нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, 63 раза обстреливали из РСЗО.

Действия сил обороны Украины

Отбиты атаки в Луганской области в районах Стельмаховки и Белогоровки. В Донецкой – в районах Соледара, Ивановского, Клещеевки, Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Красногоровки и Марьинки.

Авиация за сутки нанесла 12 ударов по скоплениям сил и техники, а также один удар – по позиции ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, пять районов скопления живой силы и склад боеприпасов.

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Марко Сировой

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