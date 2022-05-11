Битва за Змеиный: ВСУ не дают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моря
Армия РФ пытается усилить свои позиции на острове Змеиный, что дает Украине больше возможностей для ведения боя с оккупационными войсками и уничтожения их техники. О таких выводах своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ведомстве отметили, что на острове Змеиный постоянно продолжаются бои и Россия пытается усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный там.
Они считают, что если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, то они смогут доминировать в северо-западной части Черного моря.
При этом ведомство отмечает, что усилия России по увеличению своих сил на острове Змеиный, дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения их техники.
По их словам, Украина также успешно уничтожает российские средства ПВО и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.
В британской разведке считают, что российские корабли снабжения имеют сейчас минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым.
Читайте также: Украинские силы снова атаковали оккупантов на Змеином: попали по катеру – видео с БПЛА
Комментарии