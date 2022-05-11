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Битва за Змеиный: ВСУ не дают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 08:43
Битва за Змеиный: ВСУ не дают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моря - Фото
Уничтоженный вертолет на острове Змеиный ( Фото: скриншот ОК "Юг")

Армия РФ пытается усилить свои позиции на острове Змеиный, что дает Украине больше возможностей для ведения боя с оккупационными войсками и уничтожения их техники. О таких выводах своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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В ведомстве отметили, что на острове Змеиный постоянно продолжаются бои и Россия пытается усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный там.

Они считают, что если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, то они смогут доминировать в северо-западной части Черного моря.

При этом ведомство отмечает, что усилия России по увеличению своих сил на острове Змеиный, дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения их техники.

По их словам, Украина также успешно уничтожает российские средства ПВО и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. 

В британской разведке считают, что российские корабли снабжения имеют сейчас минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым.

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Наталия Фреик
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