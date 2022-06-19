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РФ сможет захватить Северодонецк только если сосредоточит в нем большую часть войск – ISW

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 20:38
РФ сможет захватить Северодонецк только если сосредоточит в нем большую часть войск – ISW - Фото
Удар по промзоне Северодонецка (Фото - Telegram Сергій Гайдай)

В течение 18 июня войска России незначительно продвинулись на окраинах Северодонецка, однако застопорились на других направлениях наступления. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в очередной сводке.

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По оценке ISW, российским силам, возможно, удастся захватить Северодонецк "в течение  ближайших недель", но только ценой концентрации большей части имеющихся у них сил на этом небольшом участке. 

Эксперты отмечают, что растущие потери и усталость личного состава усложняет попытки оккупантов возобновить наступательные операции в других критических точках.

Другие российские операции, сказано в сводке, "за последние две недели не принесли особого прогресса". Отсутствие у оккупантов успехов севернее и южнее Харькова "делает их уязвимыми для украинского контрнаступления и партизанских действий".

  • Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты ведут круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректируют огонь, быстро подстраиваясь под изменения в обороне ВСУ. 

Сергей Бережной
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северодонецк сводка isw
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