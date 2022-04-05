РФ ударила по Николаеву запрещенным оружием и готовит наступление на востоке – Генштаб ВСУ

Российские войска ударили по Николаеву запрещенными кассетными боеприпасами, а также стягивают войска для наступления на востоке Украины. Об это говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг делает перегруппировку для наступления на востоке, чтобы окружить группировку ООС и установить контроль над Луганской и Донецкой областями. Также РФ пытается улучшить положение своих сил в Таврийском и Южнобугском регионах.

На востоке ситуация выглядит так:

– Оккупанты сконцентрировали основные силы на захвате Попасной, Рубежного, Мариуполя, подготовке наступления в районе Золотой Нивы. Также войска РФ нанесли массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

– В направлении Славянска враг пытается возобновить наступление. Имеет частичный успех в направлении на Барвинково, продвинулся на 7 км, взял под контрроль Бражковку. При этом оккупанты не добились успеха в наступлении на Сулиговку.

– Оккупанты провели неуспешные штурмовые действия вблизи Новотошковского, Нижнего, Попасной, Калинового, Степного, Рубежного, Троицкого, Новобахмутовки, Новоселовки.

– В районах Марьинки, Боровского, Новолуганского, Солодкого и Золотой Нивы армия РФ била артиллерией по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре.

– Оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

– Оккупанты пытаются восстановить мост через Северский Донец в Изюме.

На Южнобугском направлении:

– Войска РФ обстреляли Николаев кассетными боеприпасами, которые запрещены Женевскими конвенциями. Под огонь попали гражданские кварталы и медучреждения, в том числе детская больница. Есть погибшие и раненые, в частности дети.

– Враг проводит штурмовые действия при поддержке артиллерии, чтобы взять под контроль Александровку, имеет частичный успех. В районах Любино, Мирного, Копани били из артиллерии по позициям ВСУ.

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Марк Сировой

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