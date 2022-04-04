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Российские оккупанты готовятся захватить Харьков – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 18:01
Российские оккупанты готовятся захватить Харьков – Минобороны - Фото
Александр Мотузяник (Скриншот из видео)

Российские оккупанты готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на пресс-конференции в понедельник.

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"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку ООС и завладеть городом Харьков", – сообщил Мотузяник.

Он также отметил, что Россия продолжает применять высокоточное оружие для уничтожения инфраструктурных объектов Украины, принимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из восточного и центрального военных округов России для участия в боевых действиях на территории Украины.

В частности, усиление войск зафиксировано на Слобожанском и Донецком направлениях. При этом усиление происходит как за счет перебрасывания войск, так и за счет мобилизованных частей.

По информации спикера Минобороны, российские оккупанты налаживают маршруты снабжения, создают запасы боеприпасов и ракет, а также готовят медицинских учреждения к приему большого количества раненых.

Читайте также: Российские оккупанты отвели от Киева около 20% своих подразделений

Наталия Фреик
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