РФ ударила ракетами по Запорожью и окрестностям: фото последствий
02.10.2022, 08:33
Фото: Александр Старух / Telegram
Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью и его ближайшим окрестностям. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.
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По предварительной информации, россияне запустили по городу четыре ракеты из комплексов С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура, но погибших и раненых нет.
"Оккупант несет потери на фронте, единственное чем может ответить – уничтожать гражданские объекты", – прокомментировал Старух сегодняшний обстрел.
- 30 сентября Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли 30 человек, 88 получили ранения.
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