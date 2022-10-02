РФ ударила ракетами по Запорожью и окрестностям: фото последствий

Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью и его ближайшим окрестностям. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.

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По предварительной информации, россияне запустили по городу четыре ракеты из комплексов С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура, но погибших и раненых нет.

"Оккупант несет потери на фронте, единственное чем может ответить – уничтожать гражданские объекты", – прокомментировал Старух сегодняшний обстрел.

30 сентября Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

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Андрій Водяний

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