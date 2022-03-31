РФ усиливает войска на Донецком направлении, разворачивает базы снабжения – Генштаб
Россия пытается удержать занятые рубежи и готовится к возобновлению наступления на отдельных направлениях, сообщает в очередной сводке Генштаб ВСУ.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.
На Полесском направлении противник выводит подразделения из Украины для восстановления их боеспособности и, вероятно, переброски на другие направления.
В зоне отхода враг ведет дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами.
По информации Генштаба, потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии РФ составили более 60% личного состава.
На Слобожанском направлении противник продолжает вести артиллерийские обстрелы Харькова.
На Донецком направлении основные усилия противника направлены на взятие под контроль Попасной, Рубежного, а также на захвате Мариуполя.
Агрессор усиливает группировку на Донецком направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки.
На Таврическом направлении в районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу. Активных действий не предпринимает.
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