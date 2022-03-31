UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ усиливает войска на Донецком направлении, разворачивает базы снабжения – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 13:53
РФ усиливает войска на Донецком направлении, разворачивает базы снабжения – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Россия пытается удержать занятые рубежи и готовится к возобновлению наступления на отдельных направлениях, сообщает в очередной сводке Генштаб ВСУ.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.

На Полесском направлении противник выводит подразделения из Украины для восстановления их боеспособности и, вероятно, переброски на другие направления. 

В зоне отхода враг ведет дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. 

По информации Генштаба, потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии РФ составили более 60% личного состава.

На Слобожанском направлении противник продолжает вести артиллерийские обстрелы Харькова.

На Донецком направлении основные усилия противника направлены на взятие под контроль Попасной, Рубежного, а также на захвате Мариуполя.

Агрессор усиливает группировку на Донецком направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию ​​Ровеньки.

На Таврическом направлении в районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу. Активных действий не предпринимает.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 