РФ в своих тюрьмах вербует украинцев и вывозит медоборудование из Каховки: сводка Генштаба

Россия пытается вербовать украинцев в российских тюрьмах, а из оккупированной Каховки вывозит медицинское оборудование. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов:

Армия России, несмотря на численные потери, продолжает наступать на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

РФ вербует украинцев, которых принудительно вывезла в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре таких лиц активно вербуют в ЧВК Вагнера.

По данным ГШ, большинство украинских заключенных недовольны принудительной сменой их положения и пренебрежительным отношением российских заключенных. Наиболее активно пытаются забрать на войну людей, которые осуждены за тяжкие преступления.

Из Каховки Херсонской области оккупанты вывозят медицинское оборудование в Геническ.

Действия сил обороны Украины:

В Луганской области отбиты атаки в районе Белогоровки. В Донецкой – в районе Раздоловки, Красной Горы, Новобахмутовки, Красногоровки, Марьинки и Чаривного.

Авиация нанесла три удара по районам сосредоточения врага и еще три – по позициям зенитных-ракетных комплексом. Уничтожены российский самолет Су-25, три вертолета Ка-52 и пять беспилотников. Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления и девять районов скопления оккупантов.

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Марко Сировой

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