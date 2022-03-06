РФ выпустила по Покровску две Торнадо-С, в каждой по 646 кассетных боевых элементов

Российские войска выпустили по Покровску Донецкой области две ракеты Торнадо-С. В каждую из ракет входят по 646 кассетных боевых элементов, которые могут сдетонировать в любой момент. Об этом через Telegram-канал предупреждает Нацполиция Украины.

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Предварительно оккупанты хотели взорвать железнодорожный вокзал, однако боевые элементы упали в основном на частный сектор мирных жителей – на улицы Центральная, Кальмиусская, Быкова и близлежащие территории возле вокзала.

Во время разминирования одного из взрывных элементов были ранены двое взрывотехников ГСЧС. Еще одна мина взорвалась в руках местного жителя.

Ракеты Торнадо-С русская армия взяла на вооружение в 2015 году. Внутри каждой ракеты имеется 646 кассетных кумулятивных осколочных боевых элементов 3Б30 (мин).

"Боевые элементы ракет особенно опасны", – предупреждает полиция. Отличительным признаком такого элемента является белая лента.

В ГСЧС Донецкой области просят не подходить к элементам ближе 10 метров, не прикасаться и не пытаться перенести, а сразу сообщать о находке в полицию или ГСЧС по номеру 101.

Сегодня российские оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете. Есть погибшие и раненые.

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Валерия Кондратова

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