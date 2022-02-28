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РФ выпустила по Украине 180 ракет: крылатых и с "Искандеров" – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 16:00
РФ выпустила по Украине 180 ракет: крылатых и с
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с первых дней вторжения, которое началось сразу в четырех направлениях, Путин пустил в ход почти все оружие и все роды войск.

"Крылатые ракеты, авиацию, колонны танков, наземных войск... Бомбардировке с воздуха подвергся и Киев. Впервые с 1941 года, когда на него падали бомбы нацистской Германии. Все преступления зафиксированы на видео", – заверил министр.

Но Украина не упала, как рассчитывали в России, напомнил Кулеба: "Ни один из крупнейших городов Украины так и не был захвачен за четыре дня".

"Поднявшаяся на настоящую народную войну Украина уже нанесла ужасающие многотысячные потери российской армии, – говорит Кулеба. – Мы сбили 29 российских самолетов и 29 вертолетов, сожгли 191 танк, 816 бронемашин, 47 артиллерийских орудий, один комплекс "Бук", 21 установку "Град", 291 автомобиль, 80 цистерн с горючим, три беспилотника, пять кораблей и пять средств ПВО".

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
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