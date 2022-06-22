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РФ заявила, что Британия не дала визы ее делегации в ПА ОБСЕ. Лондон ответил

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 14:21
РФ заявила, что Британия не дала визы ее делегации в ПА ОБСЕ. Лондон ответил - Фото
ОБСЕ (Фото - osce.org)

Замглавы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Великобритания якобы не дала визы членам российской делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). В Лондоне ответили, что никаких визовых ограничений нет. Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно заявлению Джабарова, в ответе на просьбу о выдаче виз было сказано, что "британское правительство не может выдавать визы членам российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, независимо от цели их посещения страны".

Джабаров сказал, что Россия направила письма всем делегациям, в которых говорится, что "исключение российской делегации серьезно подрывает доверие к мероприятию", и решения, принятые в ее отсутствие, Россия "не признает законными".

Спикер Министерства внутренних дел Великобритании в ответ на заявление РФ сообщил, что "в настоящее время нет никаких ограничений или запретов для граждан России на работу в Великобритании по долгосрочным рабочим визам". Кроме того, он сообщил, что приоритет отдается украинцам — и заявки на студенческие, рабочие и семейные визы обрабатываются дольше.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ должна пройти в Бирмингеме с 2 по 6 июля.

Читайте также: Постпред США в ОБСЕ: Не надо искать пути отступления для России – нужно на РФ давить

Мария Макуха
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Великобритания война обсе
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